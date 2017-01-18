18 Ocak 2017, Çarşamba
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Çinliler çıldırdı!.. Dmitri Payet'e müthiş teklif

Ersan Adem Gülüm'ün de formasını giydiği Hebei China Fortune'dan Dmitri Payet'e dev teklif.


18 Ocak 2017 16:26

France Football dergisinin haberine göre Çin ekibi, Payet'e yıllık 28.8 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Payet'in ise tek isteğinin Marsilya'ya dönmek istediği ve bu yüzden gelen bu astronomik teklifi reddettiği belirtildi.

Bugün West ham U23 takımıyla idmanlara çıkan 29 yaşındaki oyuncu ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Bu transfer döneminde Gael Kakuta'yı Deportivo'ya gönderen Çin ekibi Ezequiel Lavezzi ile Ersan Adem Gülüm'ü de elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Derginin haberine göre Payet'ten önce Samir Nasri ve David Silva gibi isimler de gündeme geldi.

Kaynak: Ajansspor

Etiket: Payet, West Ham, Çin


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