21 Aralık 2016 00:58

Bu sezon gösterdiği performansla sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Ricardo Quaresma yönetimden yeni bir sözleşme istedi.

Şu anda 1 milyon 650 bin Euro kazanan Ricardo Quaresma'nın talebi ise maaşına zam oldu. Portekizli oyuncudan böyle bir çıkış beklemeyen yönetim ise 1+1 yıllığına sözleşmesini uzatmayı düşündüğü Q7'nin yıllık 2 milyon Euro'luk maaş isteğiyle şaşırdı.

Ricardo Quaresma'nın yüksek maaş talebinin nedeninin ise Çin'den gelen yılda 5-6 milyon Euro'yu bulan teklifler olduğu ise gelen bilgiler arasında.