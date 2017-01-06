06 Ocak 2017, Cuma
> Dünyadan Futbol > Çin Devlet Başkanı: Kulüpler paraları yakıyor, sınırlamaya uymayanlar ligden atılacak

Çin Devlet Başkanı: Kulüpler paraları yakıyor, sınırlamaya uymayanlar ligden atılacak

Çin Devlet Başkanı Sözcüsü, Çin kulüplerini "paraları yakmakla" eleştirerek, "Akıl dışı yatırımlara son vereceğiz. Kurallara uymayan kulüpler ligden atılacak." dedi.


06 Ocak 2017 15:15

Çin kulüpleri son 2 yıldır transfer rekorlarını alt üst ediyor. Bu nedenle Çin Ligi birçok yıldız oyuncu için çok cazip bir adres haline geldi. Şubat ayında başlayacak yeni sezon öncesi Oscar, Carlos Tevez ve John Obi Mikel gibi yıldızlar Çin'e gitti.

Burak Yılmaz 8 milyon euroya G.Saray'dan Beijing Guoan'a; Ersan Gülüm 7 milyon euro bonservis bedeli ile Hebei China'ya transfer olmuştu. Tevez'in, yıllık 41 milyon Euro ile dünyanın en çok kazanan oyuncusu olduğu sanılıyor. Oscar ise Chelsea'den aldığı maaşı 4'e katlamış durumda.

"PARALARI YAKTILAR"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin gelecek 50 yıl içinde futbolda bir süper güç haline gelmesini istese de, kulüplerin tuttuğu yoldan memnun görünmüyor. Öyle ki; hükümet sözcüsü kulüpleri "paralarını yakmakla" eleştirdi ve bazı sınırlamaların yolda olduğu mesajını verdi.

"AKIL DIŞI YATIRIMLARA SON"

Geçen yıl Asya transfer rekorunu 4 kez kıran kulüplerin, Çin futbolunun geleceğine hizmet etmediğini savunan sözcü; "Kulüplerin transfer harcamaları kısıtlanacak. Akıl dışı yatırımlara son vereceğiz. Kurallara uymayan kulüpleri de ligden ihraç edeceğiz" dedi.

Sözcü, söz konusu kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi vermedi.


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 6 Ocak Cuma

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 6 Ocak Cuma

Fabri: 'İlk yarı bizim için iyi gitti'

Fabri: 'İlk yarı bizim için iyi gitti'

Fikret Orman'dan 'Eto'o açıklaması

Fikret Orman'dan 'Eto'o açıklaması

İdmana böyle çıktı

İdmana böyle çıktı


'Dualarım Türk halkıyla beraber'
Transferi bugün bitebilir
Galatasaray resmen açıkladı: 'Tüm Türkiye'ye sözümüzdür'
Andreas Beck'ten Eto'o ve Mario Gomez açıklaması
Galatasaray'da bir ayrılık daha: Lucas Ontivero'nun bileti kesildi!
Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 6 Ocak C...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin yerine onu tercih etti - Fenerbahçe, bu transfer döneminde almak için uğraştığı Me...
Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes Mehmet Ekici'nin yerine Diego Lopes - Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılacak olması...
Galatasaray'dan Vitinho atağı Galatasaray'dan Vitinho atağı - Galatasaray, Gary Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın B...
Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak Trabzonspor, Felipe Pardo'yu kiralayacak - Trabzonspor'un Olympiakos'ta forma giyen Felipe Pardo'yu ...
De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi De Jong'un menajerinden Karim Rekik teklifi - Stoper arayan Galatasaray'a De Jong'un menajeri Karim Rek...
Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini KAP'a bildirdi - Beşiktaş, Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HN...
''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' ''Sneijder ve Podolski transferi tamam'' - Çin'in Beijing Morning News gazetesi, Sneijder ve Podolsk...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kıyak - Rodrigues'i Galatasaray'a satmayı planlayan PAOK, bu oyun...
Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme Robin van Persie'den kafa karıştıran görüşme - Devre arası tatili için Dubai'nin yolunu tutan Robin van ...
Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim Mehmet Ekici'ye karşılık Veli ve Kerim - Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Trabzonspor başkanı Muha...