Cimbom, Adana ASKİ'yi devirdi

24 Aralık 2016 16:52

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Adana ASKİ'yi 64-59 yendi.

Karşılaşmanın önemli bölümünü önde götüren konuk ekip, son çeyrekte rakibine yakalanırken, Galatasaray, 37. dakikada 58-57'lik skorla ilk kez öne geçti ve müsabakadan da 64-59 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 8. galibiyetini aldı. Adana Aski ise 6. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı oyuncular Eda Şahin, Astou Traore ve Kristine Vitola'nın, hastalıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadıkları duyuruldu.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Sertan Kırklar, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Alper Elçikoca

Galatasaray: Işıl Alben 9, Pınar Demirok 6, Deniz Çobanoğlu, Papova 15, Jefferson 12, Cansu Köksal 4, Anderson 18

Adana ASKİ: Asena Yalçın 5, Clark 11, Sujanova 6, Bently 12, Warley 22, Kübra Erat 3, Sanem Gamze Zeren, Ezgi Manlacı, Tuğçe Murat

1. Periyot: 10-18

Devre: 28-35

3. Periyot: 45-53