23 Aralık 2016, Cuma
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Cikalleshi: Ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim

Medipol Başakşehir’in Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi, ligin zirvesinde bulunmalarının en önemli sebebinin, uzun vadeli hedefler yerine her maçı tek tek düşünmeleri olduğunu söyledi.


23 Aralık 2016 12:16


Başakşehirli futbolcu Sokol Cikalleshi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin yanı sıra kupada da zirvede bulunduklarını hatırlatarak, "Ligde ve kupada hedeflerimiz var. Özellikle ligde çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda neden bir kupa kazanmayalım. Bu bir rüya ve biz de bir rüyayı gerçekleştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Her bölgede yaşanan forma rekabetinin de takıma olumlu yansıdığının altını çizen Arnavut golcü, "Rekabet bir takım için her zaman iyidir. Bizim takımımızda da bu rekabet oldukça fazla. Rekabet bir oyuncuyu tetikler, en iyisini vermesini sağlar. Bunun karşılığını da lig tablosundaki yerimizde görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"İlk yarıyı lider bitirmek istiyoruz"

Cikalleshi, yarın Adanaspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, "Her maç zor, Adanaspor karşılaşması da bu zor maçlardan biri. Şu anda puan tablosundaki yerleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bunu düşündüğümüz zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Adana’da güzel bir futbol ortaya koyarak, alacağımız iyi bir sonuçla ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz." diye görüş belirtti.

"Ligin ikinci yarısında daha fazla şans bulacağım"

Bu sezon ligde yalnızca 2 maçta 59 dakika şans bulabilen Sokol Cikalleshi, ikinci yarıda daha fazla forma şansı bulmayı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 3 golle dikkati çeken Cikalleshi, ligde daha fazla forma giymeyi hedeflediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

Kupada daha fazla forma giydiğim için gol atma şansım daha çok oldu. İki kulvar da bizim için önemli. Ligde de daha fazla şans alırsam takıma daha çok katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Bu tabi ki hocaya bağlı, verdiği her türlü karara saygılıyım. Benim tek yapmam gereken çalışmak. Ligin ikinci yarısında daha fazla şans bulacağıma inanıyorum.

"Ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim"

"Ne olursa olsun bana verilen süre içerisinde hocaya ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak isterim." sözlerini kullanan 26 yaşındaki golcü oyuncu, "Tabii ki oyuncu olarak daha fazla oynamak isterim ama son karar teknik direktöründür ve buna saygı duymak lazım. Burada, oynayan da oynamayanlar da mutlu bir aile gibiyiz. Ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Başakşehir’de çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.



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