Chedjou'ya rekor ceza kapıda!

02 Ocak 2017 15:47

Galatasaray’ın yollarını ayıracağı Aurelien Chedjou’nun menajeri, sarı kırmızılı kulüpten para istemeye hazırlanırken, oyuncu Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübe borçlanabilir.

Chedjou, takımdan ayrılmak için 550 bin avro istiyordu ancak imzaladığı talimatname ve attığı tekme ile kendini yaktı.

Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında rakibine kasti tekme atıp, ayağına basan ve kırmızı kart gören Aurelien Chedjou'nun bu hareketi, servete mâl olacak.

Yönetim, PFDK'dan gelecek cezaya göre, Tuzla maçında kızaran Yasin ve Chedjou'ya ağır fatura kesecek.

Oyunculara sezon başında imzalatılan disiplin talimatnamesi gereği, avukatlar Chedjou ile Yasin Öztekin'in gördüğü kırmızı kartların cezalarını hesapladı. Garanti ücretler, maç başı gelirler, primler ve stopaj vergi tutarları dahil edilerek yapılan hesaplama sonrasında ceza tutarları belli oldu. Chedjou'ya maç başı 260 bin, Yasin'e ise maç başı 128 bin Avro'luk faturalar çıkarıldı.

Kamerunlu stoperin PFDK'dan en az 3 maç men cezası alacağı tahmin ediliyor. Bu durumda maç başı ceza miktarı 3 ile çarpılacak ve ortaya 780 bin avroluk fatura çıkacak.

Galatasaray, Chedjou'yla pazarlık etmeden cezayı kesecek ve ödeme yapılmadan Kamerunlu oyuncuyu gönderilebilecek.