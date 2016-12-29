29 Aralık 2016 00:43

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Aurelien Chedjou, Camerspor'a konuştu.

Kamerunlu stoper Chedjou, ''transfer konularıyla menajerim ilgileniyor. Son tahlilde menajerim karar için ancak bana danışır. İlgi? Kimlerin benimle ilgilendiğini bilmiyorum. Galatasaray'la sezon sonuna kadar anlaşmam var. Sezon sonunda mı Ocak'ta mı ayrılırım bilmiyorum. Marsilya mı? Büyük bir takım. Her futbolcunun oynamak isteyeceği kadar'' diyerek transfer söylentilerine açıklık getirmek yerine kafaları daha da karıştırdı.

Bilindiği üzere Aurelien Chedjou'nun menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a da teklif edildiği iddia edilmişti.