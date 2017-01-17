17 Ocak 2017, Salı
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Chedjou'dan dudak uçuklatan ücret!

Galatasaray'ın göndermek istediği Aurelien Chedjou, Trabzonspor ile masaya oturdu, sarı kırmızılılardan aldığı yıllık ücreti talep etti.


17 Ocak 2017 10:44

Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerinden gelen teklifler Chedjou’nun Galatasaray’da kazandığının yanından geçmezken, Trabzonspor devreye girdi. Kamerunlu stoper Karadeniz ekibi ile masaya oturdu, isteklerini sıraladı. Artık son karar Trabzon’un.

Galatasaray sezon sonunda kontratı bitecek olan Aurelien Chedjou’yu göndermek için elinden geleni yapıyor... Kamerunlu oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde kontrat uzatılmayacağı ve bu nedenle de kendisine kulüp bulması istenirken gelen tekliflerden henüz bir sonuç çıkmadı...

Sarı-kırmızılılar Afrika Kupası maçlarının ardından yolları ayırmayı istediği ve satış listesine koymayı planladığı oyuncu Afrika Kupası’na çağrılmayınca bir anda boşta kaldı. Takımı ile Antalya kampına gitmeyen ve bu nedenle de para cezası alması gündemde olan Kamerunlu için Trabzonspor fırsatı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon Euro alan Chedjou, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen teklifleri beğenmezken Katar’da bile aradığı ücreti bulamadı. Sezon sonuna kadar takımda kalması halinde yarı dönem için 1.1 milyon Euro ödemesi gereken G.Saray yönetimi oyuncuyu göndermek için tüm imkanlarını seferber ederken Trabzonspor, oyuncunun menajeri ile masaya oturdu.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal’ın da isteği ile Kamerunlu stoperi takıma katmak için görüşmelere başlarken ortaya çıkan ilk rakamlar görüşmelerin ağır ilerleyeceğinin de kanıtı oldu.

GALATASARAY BEKLEMEDE!

Yeni sözleşmesini 3 yıllık yapmak istediğini Trabzonsporlu idarecilere aktaran Chedjou’nun menajeri, yıllık  ücret olarak ise G.Saray’dan kazandıklarını yani 2.2 milyon Euro’yu talep etti. Ancak bu ücreti fazla bulan Karadeniz ekibi pazarlık masasından kalkmasa da ilk iştahını kaybetmiş durumda.

Başka takımlarda istediği rakama ulaşmayan Chedou’nun bu isteği fazla olsa da taraflar masayı terketmedi... G.Saray ise şimdilik sessizce beklemede...

Kaynak: Sampiy10


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