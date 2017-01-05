05 Ocak 2017, Perşembe
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Chedjou, Kamerun kadrosuna da çağrılmadı!

Gabon’un ev sahipliği yapacağı 2017 Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Kamerun Milli Futbol Takımı’nın 23 kişilik kadrosunda, Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar yer alırken, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Chedjou, kadroya dahil edilmedi.


05 Ocak 2017 12:19


Kamerun Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak-5 Şubat tarihlerinde 31. kez yapılacak turnuvada mücadele edecek milli takımın kadrosu belirlendi.

Beşiktaş’ın sezon başında Portekiz temsilcisi Porto’dan kiralık olarak transfer ettiği Aboubakar kadroya alınırken, Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan ve Sarı-Kırmızılılar'ın Antalya'daki hazırlık kampı kadrosunda da bulunmayan Aurelien Chedjou, teknik direktör Hugo Broos tarafından da tercih edilmedi.

Kamerun Milli Takımı’nın 23 kişilik kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Fabrice Ondoa (Sevilla Atletico), Jules Goda (Ajaccio), Georges Bokwe (Cotonsport de Garoua)

Savunma: Collins Fai (Standard Liege), Ernest Mabouka (Zilina), Nicolas N’Koulou (Olympique Lyon), Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prag), Adolphe Teikeu (Sochaux), Ambroise Oyongo (Montreal Impact), Joseph Ngwem (Unisport de Bafang), Mohamed Djetei (Gimnastic Tarragona)

Orta saha: Sebastien Siani (Oostende), Frank Boya (Apejes), Georges Mandjeck (Metz), Arnaud Djoum (Hearts),

Forvet: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Benjamin Moukandjo (Lorient), Clinton N’Jie (Olympique Marsilya), Edgar Salli (Nürnberg), Jacques Zoua (Kaiserslautern), Christian Bassogog (Aalborg), Karl Toko Ekambi (Angers), Robert Ndip Tambe (Spartak Trnava).

Etiket: Afrika Kupası, Chedjou, Kamerun



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