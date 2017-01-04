Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi

04 Ocak 2017 02:02

Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya'dan sürpriz bir hamle geldi...

Fransız ekibi sezon başında Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Henri Bedimo'yu Chedjou'nun bonservisine karşılık sarı-kırmızılı ekibe önerdi.

Lyon'dan gelen fakat beklentilerin uzağında kalan Bedimo'yu vererek Chedjou'yu almak isteyen Marsilya'ya cevap, Riekerink'in onayından sonra verilecek.

Henri Bedimo kimdir?

32 yaşındaki sol bek oyuncusu Grenoble altyapısında yetişti. Oradan Toulouse takımına geçen Henri Bedimo, daha sonra Le Havre, Chareauroux, Lens, Montpellier formalarını giydi. 2013 yılında Lyon'a transfer olan Henri Bedimo, sezon başında ise Marsilya'ya gitti.

Henri Bedimo, Marsilya formasıyla bu sezon 10 maça çıktı. Henri Bedimo'nun transfermarkt değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.