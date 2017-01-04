04 Ocak 2017, Çarşamba
> Galatasaray > Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi

Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi

Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya, sarı-kırmızılı takıma Henri Bedimo'yu teklif etti.


04 Ocak 2017 02:02


Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya'dan sürpriz bir hamle geldi...

Fransız ekibi sezon başında Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Henri Bedimo'yu Chedjou'nun bonservisine karşılık sarı-kırmızılı ekibe önerdi.

Lyon'dan gelen fakat beklentilerin uzağında kalan Bedimo'yu vererek Chedjou'yu almak isteyen Marsilya'ya cevap, Riekerink'in onayından sonra verilecek.

Henri Bedimo kimdir?

32 yaşındaki sol bek oyuncusu Grenoble altyapısında yetişti. Oradan Toulouse takımına geçen Henri Bedimo, daha sonra Le Havre, Chareauroux, Lens, Montpellier formalarını giydi. 2013 yılında Lyon'a transfer olan Henri Bedimo, sezon başında ise Marsilya'ya gitti.

Henri Bedimo, Marsilya formasıyla bu sezon 10 maça çıktı. Henri Bedimo'nun transfermarkt değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Etiket: henri bedimo, galatasaray, chedjou



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakkında şok iddia

Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakkında şok iddia

Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi

Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi

10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi

10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi

Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu

Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu


Galatasaray'dan geleceğe yatırım
Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti
''Türklerin yarısını versek Babel kalacaktı''
Demba Ba gelecek seneye kaldı
Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama...
Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakk...


EN ÇOK OKUNANLAR
Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti - Galatasaray'ın milyon Euro'lar beklediği Podolski transfe...
Galatasaray'dan geleceğe yatırım Galatasaray'dan geleceğe yatırım - Galatasaray, Vitesse'de forma giyen ve birçok takımın tal...
Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, bir ay önce Arjen Robben...
Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu - Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi ...
Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart - Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Azi...
''Türklerin yarısını versek Babel kalacaktı'' ''Türklerin yarısını versek Babel kalacaktı'' - Beşiktaş'ın Ryan Babel için ödeyeceği rakamlar tartışma k...
10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi 10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi - Vitor Hugo teklifini getiren menajer Hacı Doğancı, Palmei...
Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi - Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya, sar...
Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakkında şok iddia Garry Rodrigues'in Galatasaray'a transferi hakkında şok iddia - Adı günlerdir Galatasaray ile anılan Garry Rodrigues için...
Emmanuel Mas ve Joao Pereira'ya övgü dolu sözler! Emmanuel Mas ve Joao Pereira'ya övgü dolu sözler! - Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Per...