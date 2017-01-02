02 Ocak 2017, Pazartesi
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Chedjou Galatasaray'a 780 bin Euro borçlanabilir!

Galatasaray’ın stoperi Aurelien Chedjou’nun menajeri, yolları ayırmak için sarı kırmızılı kulüpten oyuncunun 1.1 milyon Euro’luk ikinci yarı ücretinin yarısını (550 bin Euro) talep etmişti. Ancak PFDK tarafından en az 3 maçtan men edilmesi beklenen Chedjou, kulüple imzaladığı talimatname gereği Cimbom’a 780 bin Euro borçlanabilir.


02 Ocak 2017 10:51


Ayrılık için 550 bin Euro istiyordu, imzaladığı talimatname ve attığı tekme ile kendini ateşe attı. Galatasaray’da bileti kesilen Aurelien Chedjou için tarihi ceza kapıda... Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında rakibine kasti tekme atıp ayağına basan ve kırmızı kart gören Aurelien Chedjou’nun bu hareketi servete mâl olacak. Yönetim, PFDK’dan gelecek cezaya göre Tuzla maçında kızaran Yasin ve Chedjou’ya ağır faturalar kesecek.

BİRİNE 128, DİĞERİNE 260 BİN EURO

Oyunculara sezon başında imzalatılan disiplin talimatnamesi gereği, avukatlar Chedjou ile Yasin Öztekin’in gördüğü kırmızı kartların cezalarını hesapladı. Garanti ücretler, maç başı gelirler, primler ve stopaj vergi tutarları dahil edilerek yapılan hesaplama sonrasında ceza tutarları belli oldu. Chedjou’ya maç başı 260 bin Euro, Yasin’e ise maç başı 128 bin Euro’luk faturalar çıkarıldı.

YASİN’İN 6 KATI FATURA ÇIKTI

Şimdi Yasin, Tuzla maçında 2. sarı kartı görüp atıldığı ve muhtemelen 1 maç ceza alacağı için 128 bin Euro ceza ödeyecek. Ancak Chedjou’nun faturası, arkadaşının 6 katı olacak. Kamerunlu stoperin PFDK’dan en az 3 maçtan men cezası alacağı tahmin ediliyor.Bu durumda maç başı ceza miktarı olan 260 bin Euro, 3 ile çarpılıyor ve ortaya 780 bin Euro’luk fatura çıkıyor.

MENAJERİN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray’ın, Chedjou’yla pazarlık etmeden cezayı keseceği ifade edildi. Cimbom’un, “Yollarımızı ayıralım” teklifine, “Chedjou’ya teklifler var. Gitmesini istiyorsanız sezonun 2. yarısı için almamız gereken 1.1 milyon Euro’nun yarısını verin, geri kalanı da oyuncumu alacak kulüp öder” yanıtı veren oyuncunun menajerinin planları da suya düştü. Chedjou 3 maç ceza alırsa 780, 2 maç alırsa 520 bin Euro ile cezalandırılacak ve ödeme yapılmadan gönderilebilecek.

Kaynak: Hürriyet

Etiket: Aurelien Chedjou, Galatasaray, Yasin Öztekin,



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