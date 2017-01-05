05 Ocak 2017, Perşembe
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Charles Itandje, Gaziantepspor'dan ayrıldı! Yeni takımı...

Gaziantepspor, 34 yaşındaki kaleci Charles Itandje'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.


05 Ocak 2017 16:16


Gaziantepspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kaleci Charles Itandje’nin sezon sonuna kadar olan sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir" denildi.

Itandje, sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadroya dahil edilmişti. Kamerunlu kaleci Gaziantepspor forması ile ilk yarıda sadece 5 maçta forma giydi.

Adanaspor ile anlaştı

Gaziantepspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Kamerunlu milli kaleci Charles Itandje, ikinci yarı öncesi Süper Lig ekibi Adanaspor ile anlaşmaya vardı. Charles Itandje ligde Gaziantepspor formasıyla 5 maça çıktı. Tecrübeli kaleci ligde en son Alanyaspor maçında yediği hatalı goller sonrası kaleyi genç eldiven Gökhan Değirmenci'ye kaptırmıştı. Ayrıca Itandje Gaziantepspor’da özellikle gece hayatı ve ağır kilolarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: İHA

Etiket: Charles Itandje, gaziantepspor



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