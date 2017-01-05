Charles Itandje, Gaziantepspor'dan ayrıldı! Yeni takımı...

05 Ocak 2017 16:16

Gaziantepspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kaleci Charles Itandje’nin sezon sonuna kadar olan sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir" denildi.

Itandje, sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadroya dahil edilmişti. Kamerunlu kaleci Gaziantepspor forması ile ilk yarıda sadece 5 maçta forma giydi.

Adanaspor ile anlaştı

Gaziantepspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Kamerunlu milli kaleci Charles Itandje, ikinci yarı öncesi Süper Lig ekibi Adanaspor ile anlaşmaya vardı. Charles Itandje ligde Gaziantepspor formasıyla 5 maça çıktı. Tecrübeli kaleci ligde en son Alanyaspor maçında yediği hatalı goller sonrası kaleyi genç eldiven Gökhan Değirmenci'ye kaptırmıştı. Ayrıca Itandje Gaziantepspor’da özellikle gece hayatı ve ağır kilolarıyla gündeme gelmişti.