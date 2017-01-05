Cesur ve Güzel yeni bölüm ne zaman?

05 Ocak 2017 12:17

Star TV'nin sevilen dizisi Cesur ve Güzel yeni bölümü ne zaman ? Cesur ve Güzel 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin yayın akışına bakanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler. Star TV'nin reytinglerde oldukça başarılı olan dizisi Cesur ve Güzel'in bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak.

Cesur ve Güzel'in 9 bölümü gelecek hafta 12 Ocak perşembe günü ekranlara gelecek.

Cesur ve Güzel 9. bölüm fragmanı:

Star TV 5 Ocak Perşembe yayın akışı

6:45BUGÜN

08:30BENİ AFFET / 1085

09:45DUYMAYAN KALMASIN

12:30AŞKA TUTSAK / 19

13:45LEZZET HARİTASI / TKR

14:45BENİ AFFET / 1086

16:15ZUHAL TOPAL'LA

19:00STAR HABER

20:00CESUR VE GÜZEL

02:00AŞKA TUTSAK / TKR

03:00ATEŞ İLE YANGIN

04:30CESUR VE GÜZEL / 8

Cesur ve Güzel 8. bölümde neler oldu?

Cesur ve Güzel geçen hafta yayınlanan son bölümüyle izleyenlere oldukça heyecan dolu dakikalar yaşattı. Ekranların herkes tarafından yakında takip ettiği fenomen dizisi Cesur ve Güzel'de heyecan doruktaydı. Dizinin yayınlanan son bölümünde izleyiciler hayret verici dakikalar yaşadı. Son bölümde yılbaşı gecesi, Cesur ne kadar uzak dursa da Sühan’ın kalbine dokunmanın bir yolunu buldu. İkisi de kalkanlarını indirdiğinde yaşananlar, bundan sonra hayatlarında hiç bir şeyin kolay olmayacağının ispatı gibiydi.

Son bölümde Sühan ve Cesur arasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İntikamına karşılık Sühan’ı seçen Cesur, onu kurtarmak için hayatını ortaya koyar ve büyük yara alır. Cesur’un ona oyun oynadığını acı bir şekilde öğrenen Sühan, onunla yüzleşmeyi kafasına koymuştur, öfkeyle Cesur’u ararken onun hastanede olduğu haberiyle yıkılır.Cesur ve Güzel 8. bölümünde planlarının umdukları gibi gitmemesi Bülent ve Cahide’nin panik olmasına neden olur. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan Turan’ın haykırdığı gerçekler Korhan’ın aklını karıştıracaktır. Korludağ çiftliğine gelen sürpriz bir misafir Tahsin Korludağ için felaketi müjdeler, Sühan babasının karşısına çıktığında Cesur için geri sayımın başladığından habersizdir. Yılbaşı gecesi, Cesur ne kadar uzak dursa da Sühan’ın kalbine dokunmanın yolunu bulur. İkisi de kalkanlarını indirdiğinde yaşananlar, bundan sonra hayatlarında hiç bir şeyin kolay olmayacağının ispatı gibidir.