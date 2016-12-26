26 Aralık 2016 10:00

Gaziantepspor karşısında kazanılan penaltı Beşiktaş'ın iç sahada oynandığı son 15'inci maçta kazandığı 10'uncu penaltı oldu.

Topun başına kaptan Oğuzhan geçerken teknik direktör Şenol Güneş'in kurallarını da çiğnedi. Çünkü soyunma odasında tecrübeli teknik adam penaltıcı olarak sadece Cenk Tosun'un adını yazmıştı. Oğuzhan da topu penaltıyı atmak için elinde aldığında Ricardo Quaresma kendisini uyardı. Cenk'i göstererek, "onun adı yazıyor. O atmalı" dedi. Oğuzhan ise "ben atacağım. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

Daha önce attığı 5 penaltıyı gol yapan Cenk ise uzaktan olanları izledi. Kaptan daha önce gol yaptığı 3 penaltıda olduğu gibi topu aynı yere nişanladı.

Gökhan Değirmenci: Cenk de atsa kurtarırdım

Fakat kendisinin atışlarını ezbere bilen Gökhan Değirmenci penaltıyı çelmekte hiç zorlanmadı. Oğuzhan penaltıyı kaçırınca stres yaptı. Maçın son anlarında önü bomboşken kaleye vurmak yerine, daha geride olan Cenk'e pas atmayı denedi. Pozisyon harcandı. Maç sonunda Gaziantepspor kalecisi Gökhan'a penaltı pozisyonu sorulduğunda ise, ''Cenk de atsaydı çıkarırdım. Çünkü Oğuzhan'ın da Cenk'in de penaltıyı attığı köşeleri çalışmıştım'' cevabını verdi.

Atiba: Özgüvenimizi yükselten bir galibiyet oldu

Kanada'da 5'inci kez yılın futbolcusu seçilen Atiba, 1-0 kazanılan Gaziantepspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, ''çok önemli bir maçtı. Devreye girmeden önce 3 puan almak zorundaydık. Kazanması çok da kolay bir maç olmadı. Organize bir takımla oynadık. İyi bir performans ortaya koyduk. Özgüvenimizi yükselten bir galibiyet oldu. Yakaladığımız fırsatları değerlendirsek daha farklı bir galibiyet olurdu" dedi. İyi bir ilk yarı geçirdiğini iddia eden Atiba, "Kısa bir ara vereceğiz. Sonra geri döneceğiz. İyi bir şekilde dinlenmeliyiz. Sadece iki maç kaybettik ilk yarı boyunca" ifadelerini kullandı.

Fabri taraftarın yeni gözdesi oldu

Beşiktaş'ta kaleci Fabri ile taraftar arasında özel bir bağ oluştu. Taraftarlar Cumartesi akşam alınan 1-0'lık galibiyetin mimarı olarak gördükleri İspanyol kaleciyi maç bitiminde 3'lüye çağırdılar. Tüm takım içeri girdikten sonra Fabri taraftarın isteğini yerine getirdi ve soyunma odasına öyle gitti.