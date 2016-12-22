23 Aralık 2016, Cuma
> Galatasaray > Cenk Gönen'in gol yemediği maç yok

Cenk Gönen'in gol yemediği maç yok

Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan kaleci Cenk Gönen, sarı-kırmızılı forma altında umduğunu bulamadı. 9'u Türkiye Kupası, 1'i de lig mücadelesi olmak üzere toplam 10 kez Galatasaray forması giyen Cenk Gönen, sahaya çıktığı bütün maçlarda kalesinde gol gördü.


22 Aralık 2016 12:17


Beşiktaş'la yollarını ayıran ve Galatasaray'a transfer olan kaleci Cenk Gönen, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kaldı. Muslera'ya alternatif olarak kadroya dahil edilen ve geride kalan 1,5 sezonda sadece 1 lig maçında forma giyen Cenk Gönen, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise 9 kez Galatasaray formasını terletti. 28 yaşındaki kaleci, bugüne kadar 10 kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkarken, hiçbir karşılaşmayı gol yemeden tamamlayamadı.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında forma giymeye başlayan tecrübeli kaleci, iç sahada oynanan Akhisar Belediyespor mücadelesiyle Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 2-1 kazanırken, Cenk Gönen ilk golünü LuaLua'dan yedi. Gönen, grupta oynanan diğer 5 maçın 4'ünde forma giyerken, bütün karşılaşmalarda kalesinde gol gördü. Cenk Gönen, Spor Toto Süper Lig'de de geçen yıl yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Muslera'nın sakatlık yaşaması nedeniyle, dönemin teknik sorumlusu Orhan Atik tarafından Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Gönen, kalesinde 3 gol gördü. Cenk, bu mücadelenin ardından 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla bir daha sahaya çıkmayan Cenk Gönen, bu sezon da Türkiye Kupası maçlarında forma giymeye başladı.

Galatasaray hiç kaybetmedi

Cenk Gönen, geçtiğimiz sezon 5 Türkiye Kupası, 1 de lig maçında forma giyerken, Galatasaray bu karşılaşmalarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip kupadaki 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, ligde oynanan Başakşehir mücadelesi de 3-3 sona erdi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta sahaya çıkan tecrübeli eldiven, ön elemede oynanan Dersimspor maçının yanı sıra, grup karşılaşmalarında Elazığspor, 24 Erzincanspor ve Tuzlaspor maçlarında da kalesinde gol gördü. Galatasaray bu 4 mücadelede de 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bugüne kadar Galatasaray'da toplam 10 maça çıkan Cenk Gönen, kalesinde toplam 12 gol gördü.

Kaynak: İHA

Etiket: cenk gönen, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...