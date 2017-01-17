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Cenk Ahmet Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'in sağbek oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti.


17 Ocak 2017 18:50

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'in sağbek oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde attı. Daha önce Beylerbeyispor, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve son olarak Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen Cenk Ahmet, imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

“Biraz gecikmeli de olsa Cenk Ahmet aramıza katıldı”
İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer etmek istedikleri oyuncuların başında Cenk Ahmet Alkılıç'ın yer aldığını söyledi. Cenk Ahmet Alkılıç ile yaptıkları ilk görüşmede Aytemiz Alanyaspor'a geleceğine söz verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da transfere destek verdi. Sözünde durarak bizi tercih ettiği için Cenk Ahmet'e teşekkür ediyoruz. Sağbek mevkinde transfere ihtiyacımız vardı. Biraz gecikmeli de olsa Cenk Ahmet aramıza katıldı. Gücümüze güç katacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Cenk: “İnşallah beklentileri karşılarım”
Cenk Ahmet Alkılıç ise, "Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bir camiaya geldim. Beni çok sıcak karşıladılar. İnşallah beklentileri karşılarım. Artık Alanyaspor formasını terleteceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiket: cenk ahmet kılıç, alanyaspor


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