31 Aralık 2016 21:19

Ligde ilk iki sırayı paylaşan iki ekibin karşılaşmasında ev sahibi Rangers, 37 yaşındaki emektar golcüsü Kenny Miller ile henüz 13. dakikada ezeli rakibi karşısında öne geçti.

Rangers'ta Garner, 15. dakikada sakatlanarak yerini Weghorn'a bırakırken Celtic, aradığı beraberlik golünü 34. dakikada genç yıldızı Moussa Dembele ile buldu ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken Celtic, 70. dakikada Scott Sinclair ile öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın geri kalan diliminde başka gol sesi çıkmayınca Celtic, geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Rangers'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Old Firm'in kazananı oldu.

Bu sonucun ardından Celtic bir maç eksiğiyle 58 puana yükselirken ikinci sıradaki Rangers ise 39 puanda kaldı.