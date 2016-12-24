Celtic handikap yapar

6.018 kişi kapasiteli New Douglas Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem William Collum yönetecek.
Ev sahibi takımda Jesus Tena, Ben Reilly, Remi Matthews, misafir takımda ise Kieran Tierney sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Hamilton 1, Celtic 7 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Hamilton 6 gol atarken, Celtic 24 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
Hamilton 4 ve Celtic 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.