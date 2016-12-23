23 Aralık 2016 00:44

Levent Nazifoğlu, Hollandalı teknik adamı oyuncu değişiklikleri yüzünden eleştirdi. Riekerink ise kadro yetersizliğinden dert yandı.

Hollandalı teknik adam Wesley Sneijder'i alternatifsizliği yüzünden hiç değerlendiremediğini Josue'nin yetersiz olduğunu anlattı. Tuzlspor karşısında bile Portekizli oyuncunun ortaya bir şey koyamadığını anlattı.

Sabri'nin yerine alınan Cavanda'nın takıma katkısının imkansız olduğunu iddia etti. İkinci yarı için sağ bek ve 10 numara mevkisine transfer istediğini söyledi.

Nazifoğlu ise ilk hedeflerinin stoper olduğunu, finansal fair-play kuralları gereği çok fazla para harcamalarının imkansızlığından bahsetti. Riekerink'in belki de geldiği ilk günden bu yana en gergin olduğu toplantının da bu olduğu bildirildi.