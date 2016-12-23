23 Aralık 2016, Cuma
> Galatasaray > Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu

Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu

Levent Nazifoğlu ile Jan Olde Riekerink'in yaptığı haftalık değerlendirme toplantısında sinirler gerildi...


23 Aralık 2016 00:44


Levent Nazifoğlu, Hollandalı teknik adamı oyuncu değişiklikleri yüzünden eleştirdi. Riekerink ise kadro yetersizliğinden dert yandı.

Hollandalı teknik adam Wesley Sneijder'i alternatifsizliği yüzünden hiç değerlendiremediğini Josue'nin yetersiz olduğunu anlattı. Tuzlspor karşısında bile Portekizli oyuncunun ortaya bir şey koyamadığını anlattı.

Sabri'nin yerine alınan Cavanda'nın takıma katkısının imkansız olduğunu iddia etti. İkinci yarı için sağ bek ve 10 numara mevkisine transfer istediğini söyledi.

Nazifoğlu ise ilk hedeflerinin stoper olduğunu, finansal fair-play kuralları gereği çok fazla para harcamalarının imkansızlığından bahsetti. Riekerink'in belki de geldiği ilk günden bu yana en gergin olduğu toplantının da bu olduğu bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Galatasaray, Riekerink, Cavanda, Josue



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş Gaziantepspor U21 maçı ertelendi

Beşiktaş Gaziantepspor U21 maçı ertelendi

Galatasaray Caceres için resmi teklifi yaptı!

Galatasaray Caceres için resmi teklifi yaptı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor


Caceres transferinde Muslera devreye girdi
Sosa transferinde son dakika
İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Chelsea'li Oscar Çin’e transfer oldu


EN ÇOK OKUNANLAR
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor - Galatasaray'da futbolun başına gelecek isimle ilgili yeni...
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber - Galatasaray'a Bruma'dan soğuk duş...
İşte Advocaat'ın B planı! İşte Advocaat'ın B planı! - Advocaat'ın idmanlarda denediği ikinci seçenek ise Fernan...
Sosa transferinde son dakika Sosa transferinde son dakika - Beşiktaş'ın Milan'a 7 milyon Euro'ya sattığı Jose Sosa ba...
Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor - Beşiktaş, Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi finali oynan...
Ryan Babel gerginliği bastı! Ryan Babel gerginliği bastı! - Takımda kalmayı hedefleyen Kerim Frei, Ryan Babel transfe...
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek - Darbe girişimi sonrasında Mario Gomez'le Beşiktaş arasınd...
Caceres transferinde Muslera devreye girdi Caceres transferinde Muslera devreye girdi - İngiliz Chronicle Gazetesi, Southampton'ın da istediği Ma...
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu - Levent Nazifoğlu ile Jan Olde Riekerink'in yaptığı haftal...
Talisca'dan müjde! Talisca'dan müjde! - Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve ayak tarak kemiği kı...