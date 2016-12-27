27 Aralık 2016, Salı
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Cavaliers 5 maç sonra yenildi

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Detroit Pistons'a 106-90 mağlup olarak 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı.


27 Aralık 2016 12:02


Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Palace of Auburn Hills'de konuk olduğu Detroit Pistons'a 106-90 yenilerek 5 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Detroit Pistons'ta Tobias Harris 21, Kentavious Caldwell-Pope 18, Marcus Morris 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 15. kez sahadan galip ayrılan ev sahibi ekipte Andre Drummond, kaydettiği 11 sayının yanında 17 de ribaunt alarak galibiyete katkı verdi.

Ligdeki 7. yenilgisini yaşayan konferans lideri Cavaliers'ta Kyrie Irving 18, Kevin Love da 17 sayı üretti. Son şampiyonda yıldız oyuncu LeBron James, karşılaşmada forma giymedi.
Toronto Raptors'tan üst üste 4. galibiyet

Moda Center'da Portland Trail Blazers'a konuk olan Toronto Raptors, rakibini 95-91 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine imza attı.

Doğu Konferansı'nda Cavaliers'ın ardından 2. sırada yer alan Raptors'ta Kyle Lowry 27 sayı, 7 ribaunt, DeMar DeRozan da 20 sayı, 10 ribauntla alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Üst üste 6. mağlubiyetini yaşayarak kötü gidişini sürdüren Batı Konferansı ekibi Portland Trail Blazers'ta ise CJ McCollum'un 29 sayı, 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards - Milwaukee Bucks: 107-102

Orlando Magic - Memphis Grizzlies: 112-102

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 120-118

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers: 106-90

Chicago Bulls - Indiana Pacers: 90-85

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks: 111-104

Houston Rockets - Phoenix Suns: 131-115

Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks: 104-90

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors: 91-95

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets: 102-106

Sacramento Kings - Philadelphia 76ers: 102-100



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