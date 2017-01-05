05 Ocak 2017, Perşembe
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Cansu Taşkın: ''Arda ile her zaman...''

Cansu Taşkın, adının aşk dedikodularına karıştığı Arda Turan ve Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.


05 Ocak 2017 10:29


Cansu Taşkın, Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programında, ''Arda ile adımın çıkmasından rahatsız oluyorum. Arda ile biz daha önce tanışmıştık. Çeşme'de tanıştık ve arkadaşız. Zaten konuşuyoruz Arda ile her zaman. Bu şekilde adımızın anılması beni rahatsız ediyor'' açıklamasında bulundu.

Cansu Taşkın, Ronaldo için ise, ''Ronaldo, beni dış basında bir haberim çıkmış orada görmüş. Mesaj atmış. Ancak hesabım haclenince bu mesaj ortaya çıktı. Beni film galasına çağırdı gitmedim. Dünyanın en ünlü insanı bile olsa bir şeyler hissetmezsem olmaz. Akrep burcuyum hislerim kuvvetlidir. Ama Ronaldo ile hala konuşuyoruz ara ara'' diye konuştu.

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Kaynak: Star TV

Etiket: cansu taşkın



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