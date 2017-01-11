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Canik Belediyespor’da Elina Babkina kadro dışı bırakıldı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor’da Letonyalı basketbolcu Elina Babkina süresiz kadro dışı bırakıldı.


11 Ocak 2017 22:45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor’da Letonyalı basketbolcu Elina Babkina süresiz kadro dışı bırakıldı.

Hafta sonu kendi evlerinde karşılaştıkları Mersin Büyükşehir Belediyespor maçına çıkmayan ve takım menajeri Zafer Şimşek ile tartışan Letonyalı basketbolcu Elina Babkina, davranışları nedeniyle yönetim kurulu kararı doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Ercan Bayrak, “Mersin Büyükşehir Belediyespor ile yaptıkları maçtan iki gün önce Babkina’ya menajeri Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan teklif geldiğini söyledi. Oyuncunun menajeri teklifin bize mail yoluyla da bildirdi. Ancak bizim oyuncuya ihtiyacımız olduğu için bildirmemize rağmen Babkina, maç öncesi son idmanına ve maça çıkmayarak uygunsuz davranışlar sergilemiştir. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyespor’un maç öncesi yapmış oluğu bu transfer teklifini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Oyuncumuz Elina Babkina’nın bu tür davranışlarından dolayı yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır” dedi.

Kaynak: İHA

Etiket: Canik Belediyespor, Elina Babkina


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