12 Ocak 2017, Perşembe
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Caner'in dönüş tarihi belli oldu

Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle mayıs ayından önce sahalara dönmesine ihtimal verilmeyen Caner Erkin, bu ay sonunda koşulara, mart ayında da idmanlara başlayacak.


12 Ocak 2017 11:58

Beşiktaş'ın sezon başında İnter'den kiraladığı Caner Erkin, hem takıma çabuk adapte olmuştu hem de gösterdiği performansla yüzleri güldürüyordu. Ancak 23 Ekim 2016'da Antalya ile oynanan maçta aşil tendonu kopan milli oyuncunun büyük bir ihtimalle sezonu kapattığı konuşulmuştu. Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Caner Erkin, bir mucizeye imza attı ve öngörülen tarihten daha önce Nevzat Demir Tesisleri'ne adım attı.

"HER ŞEY ÇOK İYİ GİTTİ"

Konuyla ilgili konuşan Çetinkaya, "Caner, rehabilitasyon dönemini çok iyi atlattı. Hem fiziksel hem de moral seviyesinin yüksek olması iyileşme sürecini hızlandırdı. Kendisine verdiğimiz programı harfi harfine uyguladı. Biz de onu devamlı kontrol altında tuttuk. Normalde bu tip sakatlıklarda mayıs ayından öncesi dönmesi zordu ancak her şey çok iyi gitti." dedi. Öte yandan Caner'in bu ay sonunda koşulara, mart başında da takımla idmanlara başlaması bekleniyor.

Kaynak: Habertürk

Etiket: caner erkin


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