Caner Koca kimdir?

18 Ocak 2017 19:17

Fenerbahçe'de teknik direktörü Dick Advocaat'ın son gözdelerinden biri de Caner Koca.

20 yaşındaki Caner Koca, Fenerbahçe U21 takımında forma giyiyor. Caner Koca orta sahada forma giyiyor.

1.83 boyundaki Caner Koca, bu sezon 6 maça çıktı ve 1 asist gerçekleştirdi.

Caner Koca'nın transfermarkt değeri 100 bin Euro olarak gösteriliyor. Caner Koca, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor altyapısında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

Advocaat, Caner için doğru bir kariyer planlaması arayışı içinde

Advocaat daha önce genç oyuncuyla sözleşme yenilenmesini ve kiraya verilmesini istedi. Hollandalı teknik adam stoper ve ön liberoda da oynayabilen Caner'in mevkisini netleştirip, doğru kariyer planı yapmasını sağlamak amacında.