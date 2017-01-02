Ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı dünya evine girdi.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çift evliliklerini Caner Erkin’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Caner, fotoğrafa “Dünyanın en mutlu erkeği benim” notunu düştü.
Şükran Ovalı kimdir?
1 Nisan 1985 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Şükran Ovalı aslen İzmirlidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçiren Ovalı İlkokul eğitimini Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda ortaokul eğitimini Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan lise eğitimini ise Göztepe’de bitirmiştir
Lise eğitiminde sonra İstanbul'a yerleşen Şükran Ovalı oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi almıştır.
Bir çok dizi projesinde yer alan güzel oyuncu Şükran Ovalı Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ile gündeme gelmiştir
Şükran Ovalı'nın yer aldığı projeler
2007 yılında Bez Bebek dizisinde oynadı
2008 yılında Aşk Yakar dizisinde oynadı
2008 yılında Aliadizisinde oynadı
2009 yılında Ev dizisinde oynadı
2009 yılında Kahramanlar dizisinde oynadı
2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde oynadı
2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadı
2011 yılında Reis dizisinde oynadı
2012 yılında Kötü Yol dizisinde oynadı
2012 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde oynadı
2013 yılında Avrupa Avrupa dizisinde oynadı
2014 yılında Cinayet dizisinde oynadı
2014 yılında Şeref Meselesi dizisinde oynadı
2016 yılında Paramparca dizisinde oynadı