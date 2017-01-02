02 Ocak 2017 19:39

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı dünya evine girdi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çift evliliklerini Caner Erkin’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Caner, fotoğrafa “Dünyanın en mutlu erkeği benim” notunu düştü.

Şükran Ovalı kimdir?

1 Nisan 1985 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Şükran Ovalı aslen İzmirlidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçiren Ovalı İlkokul eğitimini Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda ortaokul eğitimini Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan lise eğitimini ise Göztepe’de bitirmiştir

Lise eğitiminde sonra İstanbul'a yerleşen Şükran Ovalı oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi almıştır.

Bir çok dizi projesinde yer alan güzel oyuncu Şükran Ovalı Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ile gündeme gelmiştir

Şükran Ovalı'nın yer aldığı projeler

2007 yılında Bez Bebek dizisinde oynadı

2008 yılında Aşk Yakar dizisinde oynadı

2008 yılında Aliadizisinde oynadı

2009 yılında Ev dizisinde oynadı

2009 yılında Kahramanlar dizisinde oynadı

2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde oynadı

2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadı

2011 yılında Reis dizisinde oynadı

2012 yılında Kötü Yol dizisinde oynadı

2012 yılında Leyla ile Mecnun dizisinde oynadı

2013 yılında Avrupa Avrupa dizisinde oynadı

2014 yılında Cinayet dizisinde oynadı

2014 yılında Şeref Meselesi dizisinde oynadı

2016 yılında Paramparca dizisinde oynadı