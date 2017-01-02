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Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı dünya evine girdi.


02 Ocak 2017 19:39


Ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı dünya evine girdi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çift evliliklerini Caner Erkin’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Caner, fotoğrafa “Dünyanın en mutlu erkeği benim” notunu düştü.

Şükran Ovalı kimdir?

1 Nisan 1985 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Şükran Ovalı aslen İzmirlidir.  Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçiren Ovalı İlkokul eğitimini Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda ortaokul eğitimini Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan lise eğitimini ise Göztepe’de bitirmiştir

Lise eğitiminde sonra İstanbul'a yerleşen Şükran Ovalı oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi almıştır.

Bir çok dizi projesinde yer alan güzel oyuncu Şükran Ovalı Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ile gündeme gelmiştir

Şükran Ovalı'nın yer aldığı projeler

2007 yılında Bez Bebek dizisinde oynadı
2008 yılında  Aşk Yakar dizisinde oynadı
2008 yılında  Aliadizisinde oynadı
2009 yılında  Ev dizisinde oynadı
2009 yılında  Kahramanlar dizisinde oynadı
2009 yılında  Bir Bulut Olsam dizisinde oynadı
2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadı
2011 yılında Reis dizisinde oynadı
2012 yılında  Kötü Yol dizisinde oynadı
2012 yılında  Leyla ile Mecnun dizisinde oynadı
2013 yılında Avrupa Avrupa dizisinde oynadı
2014 yılında  Cinayet dizisinde oynadı
2014 yılında  Şeref Meselesi dizisinde oynadı
2016 yılında  Paramparca dizisinde oynadı

Kaynak: İHA

Etiket: caner erkin, şükran ovalı



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