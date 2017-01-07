07 Ocak 2017, Cumartesi
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Caner Erkin sahalara ne zaman dönüyor?

Aşil tendonu kopan Caner Erkin'e kritik uyarı!


07 Ocak 2017 01:02

Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan Caner Erkin'in en erken 22 Mayıs tarihinde sahalara döneceği iddia edilmişti... fakat kendisine çok iyi bakan bu dönemde bir de evlenen Caner'in 2.5-3 ay önceden sahalara dönmesi konuşulmaya başlandı. Uzmanlar ise bunun büyük bir risk taşıdığını erken sahalara dönmelerde aşil tendonu sakatlığının nüksetme oranının çok yüksek olduğu uyarısını yapıyorlar.

Bu arada genelde basketbolcu sakatlığı olarak bilinen aşil tendonu kopmasıyla ilgili olarak NBA yıldızları üzerinde bir araştırma yapıldı. Araştırmada aşil tendonu koptuktan sonra sahalara dönen Chauncey Billups, Kobe Bryant, Wesley Matthews, Brandon Jennings, Anderson Varejao, Jeff Taylor, Pierre Jackson, Xavier Henry, Mehmet Okur ve Eliot Williams gibi isimlerin performanslarında büyük düşüş gözlendi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Beşiktaş, Caner Erkin haberleri, son dakika


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