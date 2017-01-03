03 Ocak 2017, Salı
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Çalımbay: Gitmek istiyorsa gidebilir

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'nun Beşiktaş'la adının anılması hakkında, "Gitmek istiyorsa gidebilir. Eğer kafası oradaysa bir şey diyemeyiz. Bu Eto'o veya başka bir arkadaşımız da olur. Bunun kararını verecek olan yönetimdir" dedi.


03 Ocak 2017 13:44


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Belek kampındaki ilk antrenmanında teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'la adının anılması hakkında görüşlerini belirtti. Eto'o'nun sürekli transferle anılmasından yakınan Çalımbay, kendisi açısından bu konunun netleşmesi, ufak tefek de olsa sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"GİTMEK İSTİYORSA GİDEBİLİR"

Teknik direktör olarak Eto'o'nun kendisi için hangi karar doğruysa onu yapmasına önem verdiğini dile getiren Çalımbay, "Beşiktaş olayı çıktı. Burada her şey yönetim ve Eto'o'ya bağlı. Benim açımdan gitmek istiyorsa gidebilir. Eğer kafası oradaysa bir şey diyemeyiz. Bu Eto'o veya başka bir arkadaşımız da olabilir. Bunun kararını verecek olan yönetimdir. Yönetim karar verir konuşurlar, ona göre yol çizeriz" dedi.

"ETO'O'NUN KARAR VERMESİ LAZIM, BANA OYUNCU LAZIM"

Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi konusunda kendisi dışında gelişen olayların olduğuna değinen Çalımbay, Antalyaspor yönetiminin Beşiktaş ve Eto'o ile konuşması, yıldız futbolcunun da bu konuyla ilgili görüş belirtmesi gerektiğini belirtti. teknik açıdan baktığında oyuncunun karar vermesi gerektiğini anlatan Çalımbay, "Gidecek mi kalacak mı? Bana oyuncu lazım, oyuncuyla çalışmam lazım. Oyuncunun kafasının burada olması veya gidecekse başka yerde olması gerekiyor. Başkan burada olmadığı için bunların cevabını yönetimin vermesi gerekiyor. Şu anki durumun benle alakası yok. Ben teknik direktörüm. Oyuncumun kafa olarak burada olması lazım. Kafası başka yerdeyse bize faydası olmaz" diye konuştu.

Çalımbay, Eto'o'nun Ömer Şişmanoğlu ve Kerim Frei ile takası hakkında ise Kerim'in yurt dışında oynamak istediğini, Ömer Şişmanoğlu'nu da Beşiktaş'ın bırakmadığını söyledi.

Kaynak: DHA



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