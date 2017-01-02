02 Ocak 2017, Pazartesi
> Diğer Sporlar > Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu’dan erken veda

Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu’dan erken veda

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) kapsamında düzenlenen turnuvalarda, milli sporculardan Çağla Büyükakçay Shenzhen Açık’ın birinci, İpek Soylu ise ASB Classic’te elemelerin ikinci turunu geçemedi.


02 Ocak 2017 13:40


Çin’in Shenzhen şehrinde oynanan karşılaşmada Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda dünya 10 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta’ya 2-0 yenildi.

İlk seti 6-2, ikinci seti de 6-0 kaybeden Çağla Büyükakçay, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya ilk turda veda etti. Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde oynanan tek kadınlar ikinci eleme turu müsabakasında ise İpek Soylu, ilk seti kazanmasına rağmen Japon rakibi Nao Hibino’ya 2-1 mağlup oldu.

İlk seti 7-6 kazanan İpek Soylu, ikinci seti 6-4, final setini ise 6-1 kaybederek, 2-1 yenildi ve ana tabloda oynamaya hak kazanamadı.

Etiket: Tenis



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Antalya'da çiçeklerle karşılandı

Beşiktaş, Antalya'da çiçeklerle karşılandı

Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı

Galatasaray'da Yasin Öztekin kadro dışı

Eto'o'ya sürpriz talip!.. Beşiktaş'a şok

Eto'o'ya sürpriz talip!.. Beşiktaş'a şok

Beşiktaş kafilesinin inişi öncesi bomba paniği!

Beşiktaş kafilesinin inişi öncesi bomba paniği!


Beşiktaş, Ryan Babel'i borsaya bildirdi
Sneijder'in annesi gemileri yaktı!
"Beşiktaş'ı evlatları kurtaracak"
Robin van Persie'den iddialı açıklama
Moussa Sow'un Fenerbahçe aşkı!
Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Tosic ve Jelena Karleusa yeni yılı Belgrad’da k...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim Fenerbahçe'ye Ukrayna'dan ikinci isim - Zorya'dan Oleksandr Karavaev'i kiralayak devre arasının i...
Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı Oleksandr Karavaev tercihi şaşırttı - Fenerbahçe'nin "piyango" transferi Oleksandr Karavaev tra...
Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! Galatasaray'da öncelik bu isimlerde! - Galatasaray'ın transfer listesindeki Türk yıldızlar ön pl...
İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak İlhan Cavcav'ın Beşiktaş hamlesi Galatasaray'ı kızdıracak - Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın isted...
Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi Trabzonspor'a Dmitri Poloz önerisi - Menajer Marco Kırdemir, Rostova'da forma giyen golcü oyun...
Trabzonspor'a Gürcü stoper Trabzonspor'a Gürcü stoper - Trabzonspor'un Vitesse takımının kaptanı Gürcü stoper Gur...
Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri Beşiktaş'ta yeniden Badou N'Diaye sesleri - Beşiktaş, sezon başında da gündeme gelen Badou N'Diaye iç...
Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu Kolbeinn Sigthorsson'a Bursaspor talip oldu - Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshederek Nantes'a g...
Beşiktaş'tan reddedilemez teklif! Beşiktaş'tan reddedilemez teklif! - Beşiktaş'ın Timothee Kolodziejczak'ın transferi için redd...
Trabzonspor 3 transfer yaptı! Trabzonspor 3 transfer yaptı! - Trabzonspor’un devre arası transferinde el sıkıştığı Emma...