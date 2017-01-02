Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu’dan erken veda

02 Ocak 2017 13:40

Çin’in Shenzhen şehrinde oynanan karşılaşmada Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda dünya 10 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta’ya 2-0 yenildi.

İlk seti 6-2, ikinci seti de 6-0 kaybeden Çağla Büyükakçay, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya ilk turda veda etti. Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde oynanan tek kadınlar ikinci eleme turu müsabakasında ise İpek Soylu, ilk seti kazanmasına rağmen Japon rakibi Nao Hibino’ya 2-1 mağlup oldu.

İlk seti 7-6 kazanan İpek Soylu, ikinci seti 6-4, final setini ise 6-1 kaybederek, 2-1 yenildi ve ana tabloda oynamaya hak kazanamadı.