14 Ocak 2017, Cumartesi
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Çağla Büyükakçay: “Çok heyecanlıyım”

Türk tenis tarihinin en başarılı ismi olan Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirtti.


14 Ocak 2017 16:01

İstanbul Cup’ı kazanan ardından da Wimbledon’da ana tabloda mücadele edip dünya sıralamasında ilk 100’e giren ilk Türk tenisçi olan Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık öncesinde İHA’ya konuştu. Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık’ta ana tabloda mücadele eden başarılı sporcu, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele edecek.

Rakibi Fransız Dodin

Avustralya Açık’ta ilk maçına Salı günü çıkacak olan Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasının 71. sırasında yer alan Fransız tenisçi Dodin’le karşılaşacak. Sezona çok iyi hazırlandığını belirten Çağla Büyükakçay, “Kariyerimin ilk Avustralya Açık ana tablosu maçına çıkacağım. Toplamda 4. ana tablo mücadelem olacak. Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık’tan sonra burada da ana tablo oynayacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Rakibim Dodin. Fransız tenisçi dünyanın 71 numarası. Salı günü oynayacağım bu karşılaşma benim için çok önemli. İyi bir hazırlık dönemiyle birlikte bu maça çıkacağım. En iyi tenisimi oynayarak kariyerime yeni ilkler eklemek istiyorum. Mutlaka her rakip çok zor. Benim hedefim maç maç ilerleyip en iyisini elde etmek” ifadelerini kullandı.

Etiket: Tenis, Çağla Büyükakçay


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