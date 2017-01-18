Caceres ve Rodallega imzaya geliyor

18 Ocak 2017 10:28

Kadrosunu Olcay Şahan, Emmanuel Mas, Joao Pereira gibi yıldızlarla takviye eden ve ligin ikinci yarısına Bursaspor zaferiyle start veren Trabzonspor, stoper ve forvet takviyesinde de artık imzaları bekliyor.

"Trabzon’a gidiyorum"

Akhisar Belediyespor’un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega ile 2.5 yıllığına anlaşan Bordo-Mavililer, deneyimli oyuncuyu ekstra gol ve Avrupa kupalarına katılma bonusuyla kadrosuna katıyor. Ülkesindeki Deportos Sin Tapujos radyosuna konuşan 31 yaşındaki golcü, “Anlaşma tamam. Trabzon’a gidiyorum” sözleriyle transferi doğruladı.

Caceres’le anlaşma 3 yıllık

Stoper konusunu da halleden Fırtına, bir süre önce anlaşma sağladığı ancak ailevi nedenlerle transferi çıkmaza giren Uruguaylı Martin Caceres’i son bir görüşme için Trabzon’a davet etti. Ailesini 6 aylık süreçte Torino’da bırakma kararı aldığı öğrenilen 29 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için Türkiye’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan Caceres’e de tıpkı Rodallega gibi gol ve Avrupa Kupaları’na katılma bonusları verilmesi planlanıyor. Trabzonspor’un Rodallega ve Caceres’i ortak imza töreniyle basına tanıtacağı, hemen ardından da takıma dahil edeceği öğrenildi.