23 Aralık 2016 01:20

Serdar Aziz'in sakatlanıp sezonu kapatması, Aurelien Chedjou'nun devre arasında takımdan ayrılacak olması Galatasaray'ın stoper arayışlarını hızlandırmasına sebep oldu. Sarı-kırmızılılar, FFP nedeniyle ilk olarak bonservisi elinde olan oyuncularla ilgileniyor. Listenin başındaki isim Uruguaylı stoper Martin Caceres.

Sezon başında Juventus ile olan sözleşmesi biten ve hiçbir kulüple anlaşmayan 29 yaşındaki oyuncunun transferi için Milli takımdan arkadaşı Fernando Muslera devreye girdi. Avrupa'dan birçok kulüpten teklif alan tecrübeli defans oyuncusun Muslera faktöründen dolayı Galatasaray'a bir adım daha yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

Martin Caceres kimdir?

29 yaşındaki Martin Caceres, Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Yaklaşık 6 aydır bir takımla anlaşamayan Caceres, kariyerinde büyük takımların formasını giydi. Defensor takımının altyapısında yetişen Martin Caceres, daha sonra Huelva, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi takımlarda forma giydi.

Martin Caceres, kariyerinde 224 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi. 1987 doğumlu olan Martin Caceres'in boşta olmasına rağmen transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.