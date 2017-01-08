08 Ocak 2017, Pazar
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Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı

Trabzonspor'un, Galatasaray'a Martin Caceres transferinde çalım atması, Muslera'nın hoşuna gitmedi.


08 Ocak 2017 01:19

Trabzonspor, Galatasaray'a Martin Caceres transferinde öyle bir çalım attı ki... Caceres, Muslera'nın da menajeri olan Daniel Fonseca tarafından Galatasaray'a önerildi. Sakatlığının geçtiği Ocak ayında forma giyebilecek seviyeye geldiği bildirildi. Muslera da, milli takımdan da tanıdığı Caceres ile savunmanın toparlanacağını söyledi.

Mehmet Özbek de "tamam" dedi. Yaklaşık 1 ay önce Muslera'nın menajeri Caceres için İstanbul'a geldi. Özbek'le görüştü. Özbek kendisine, "Ocak'ta görüşürüz" dedi. Bunun üzerine Uruguaylı menajer kendisini ofisine davet eden Muharrem Usta ile bir araya geldi.

Usta, Fonseca'ya kendilerinin de Caceres'i istediğini söyledi. Fonseca bu görüşmeyi Özbek'e iletti. Özbek'in cevabı ise, "bizi değil de Trabzonspor'u tercih edecekse... etsin. Bizi beklemeniz lazım" dedi. Bunun üzerine Fonseca, Usta'dan süre istedi.

Finansal fair-play kısıtlamalarına rağmen G.Saray 6-7 milyon Euro'luk stoperlerin peşinden koşarken Fonseca son bir kez daha Özbek'i aradı. Özbek, bir hafta daha süre isteyince, Uruguaylı menajer Usta'yı aradı ve şartlar geçerliyse Caceres'in Trabzonspor'a imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu sırada Muslera sürekli olarak Caceres'i arıyor ve Galatasaray'ı ve İstanbul'u anlatıyor. Patlayan bombaların kendisini korkutmaması gerektiğini söylüyordu. Caceres ise kendisiyle beraber oynayacağı için heyecanlı olduğunu Muslera'ya anlatıyordu.

Muslera'nın Caceres üzüntüsü

Serdar Taşçı'nın 2.3 milyon Euro'nun yanı sıra çileden çıkaran isteklerinin karşısında Caceres'in 2 milyon Euro'ya gelmeyi kabul etmesi, imza parası talep etmemesi ve bonservisinin de olmaması Başkan Usta için yeterli geldi. Fonseca'ya "imzaya gelin" dedi.

Caceres'in Trabzonspor'a imza atacağını ilk öğrenen ise Muslera oldu... Caceres, Galatasaray kalecisini arayarak, "sizinkiler beni istemedi" dedi. Bunun üzerine çılgına dönen Muslera, Özbek'le bir görüşme yaptı ve almak istemedikleri halde neden 2 aydır Caceres'i Türkiye'ye gelmesi için ikna etmesi konusunda kendisine baskı yaptıklarını sordu.

Dursun Özbek, Muslera'ya menajerinden bir hafta süre istediklerini ama kabul etmediğini bu yüzden Caceres'i Trabzonspor'un transfer ettiğini izah etmeye çalıştı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: martin caceres, trabzonspor, galatasaray


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