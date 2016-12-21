21 Aralık 2016 00:14

Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla stoper için anlaşmaya varılan Vegard Forren'den çok daha efektif bir isim almak zorunda kalan Galatasaray'dan Martin Caceres hamlesi geldi.

Galatasaraylı yöneticiler adı uzun bir süre Beşiktaş'la anılan hatta imza attığı bile iddia edilen Martin Caceres için menajeri Daniel Fonseca ile temas kurdu.

Muslera'nın da menajerliğini yapan Fonseca'dan, Martin Caceres'in şartları hakkında bilgi alındı.

Inter ve Sunderland gibi kulüplerinde imza attırmak istediği Martin Caceres için şartların uygun olması durumunda Muslera'nın da ikna için devreye sokulacağı gelen bilgiler arasında.

Martin Caceres kimdir?

29 yaşındaki Martin Caceres, Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Yaklaşık 6 aydır bir takımla anlaşamayan Caceres, kariyerinde büyük takımların formasını giydi.

Defensor takımının altyapısında yetişen Martin Caceres, daha sonra Huelva, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi takımlarda forma giydi.

Martin Caceres, kariyerinde 224 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi.

1987 doğumlu olan Martin Caceres'in boşta olmasına rağmen transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Martin Caceres kariyerinde sakatlıklarla boğuştu

Uruguaylı stoper Martin Caceres, kariyerinde birçok kez önemli sakatlıklar yaşadı. En ağır sakatlığını ilk olarak 2014-2015 sezonunda uyluk yaralanmasıyla yaşayan Martin Caceres, bu süreçte 70 gün sahalardan uzak kaldı.

Martin Caceres daha sonra ise yine 2014-2015 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 85 gün formadan uzak kaldı. Bu süreçte tam 21 maç kaçırdı.

Martin Caceres'in son ağır sakatlığı ise aşil tendonundan. 2016 yılının başlarında aşil tendonunda yırtık oluşan Martin Caceres, o günden sonra bir kulüp takımında forma giymedi.

Juventus'ta Martin Caceres'in yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisiyle sözleşme yenilememeyi tercih etti.