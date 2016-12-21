23 Aralık 2016, Cuma
> Galatasaray > Caceres için Muslera'nın menajerinden yardım istendi

Caceres için Muslera'nın menajerinden yardım istendi

Serdar Aziz'in sakatlanması, Chedjou'nun takımdan ayrılmasının gündeme gelmesi sonrasında ''acil'' olarak stoper arayan Galatasaray'ın gündemine eski gözde Martin Caceres geldi.


21 Aralık 2016 00:14


Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla stoper için anlaşmaya varılan Vegard Forren'den çok daha efektif bir isim almak zorunda kalan Galatasaray'dan Martin Caceres hamlesi geldi.

Galatasaraylı yöneticiler adı uzun bir süre Beşiktaş'la anılan hatta imza attığı bile iddia edilen Martin Caceres için menajeri Daniel Fonseca ile temas kurdu.

Muslera'nın da menajerliğini yapan Fonseca'dan, Martin Caceres'in şartları hakkında bilgi alındı.

Inter ve Sunderland gibi kulüplerinde imza attırmak istediği Martin Caceres için şartların uygun olması durumunda Muslera'nın da ikna için devreye sokulacağı gelen bilgiler arasında.

Martin Caceres kimdir?

29 yaşındaki Martin Caceres, Juventus'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı. Yaklaşık 6 aydır bir takımla anlaşamayan Caceres, kariyerinde büyük takımların formasını giydi.

Defensor takımının altyapısında yetişen Martin Caceres, daha sonra Huelva, Villarreal, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi takımlarda forma giydi.

Martin Caceres, kariyerinde 224 maça çıkarken, 12 gol atıp, 12 asist gerçekleştirdi.

1987 doğumlu olan Martin Caceres'in boşta olmasına rağmen transfermarkt değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Martin Caceres kariyerinde sakatlıklarla boğuştu

Uruguaylı stoper Martin Caceres, kariyerinde birçok kez önemli sakatlıklar yaşadı. En ağır sakatlığını ilk olarak 2014-2015 sezonunda uyluk yaralanmasıyla yaşayan Martin Caceres, bu süreçte 70 gün sahalardan uzak kaldı.

Martin Caceres daha sonra ise yine 2014-2015 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 85 gün formadan uzak kaldı. Bu süreçte tam 21 maç kaçırdı.

Martin Caceres'in son ağır sakatlığı ise aşil tendonundan. 2016 yılının başlarında aşil tendonunda yırtık oluşan Martin Caceres, o günden sonra bir kulüp takımında forma giymedi.

Juventus'ta Martin Caceres'in yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisiyle sözleşme yenilememeyi tercih etti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: caceres, galatasaray



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...