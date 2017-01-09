Cacares'ten sonra 2. bomba Torres

09 Ocak 2017 11:12

Martin Caceres'i alarak sükseli bir transfere imza atan Trabzonspor'un forvet içinde sürpriz bir isimle temas kurduğu iddia edildi. Muharrem Usta ile Rusya'ya giden ve Popov, Tosic ve Serdar için girişimlerde kendisine yardımcı olan Poloz'u öneren menajer Marco Kırdemir aracılığıyla Fernando Torres ile temas kuruldu.

Torres'in menajeri Jorge Lera ile Kırdemir ilk görüşmeyi yaparken, bordo-mavililerin teklifini iletti. 32 yaşındaki İspanyol forvete 1.5 yıllık teklif yapılırken Trabzonspor'un şartları da zorlandı. İspanyol golcüye Atletico'ya bonservis bedeli ödenmemesi durumunda imza parası dahil 1.5 yıl için 5 milyon euro sözü verildi. Lera'nın bu teklifi Torres'e iletme sözü verdiği birkaç gün içinde Trabzonspor'a gerekli cevapla döneceğini söylediği de gelen bilgiler arasında.