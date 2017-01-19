Cacares transferinde sürpriz!

19 Ocak 2017 20:29

Bordo Mavililer'in dün akşam (çarşamba) İstanbul'a getirdiği Uruguaylı oyuncunun anlaşılan fiyattan yüksek ücret istemesi sonucunda doğan anlaşmazlık aşılamadı. Caceres Türkiye'ye gelmeden 2 milyon Euro garanti ücrete evet demişti ancak geldikten sonra bu rakamı 2.3 milyon Euro'ya çıkarttı.

İmza parası olarak da 1 milyon Euro'ya "evet" diyen Uruguay heyeti, bunun da 1.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep etti.

Yaşanan bu gelişme karşısında şok olan Trabzonspor heyeti gün boyunca Cacares ve menajererini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonunda da yaklaşık 12 aydır futbol oynamadığı bilinen oyuncu için sağlık kontrolü bahanesi öne sürüldü.