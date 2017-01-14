14 Ocak 2017, Cumartesi
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Cacares göz korkuttu, hedef Rhodolfo

Martin Caceres için bizzat Başkan Muharrem Usta'ya gelen uyarılar, göz korkuttu...


14 Ocak 2017 01:39

Başkan Usta alternatifler için kolları sıvarken adı daha önce bir süre Trabzonspor'la anılan Rhodolfo için hamle yapılması konusunda prensip kararı alındı. Olcay Şahan'ın transferinden sonra bordo-mavililerin Rhodolfo'yu kiralamak için Beşiktaş'a teklif yapması gündeme geldi. G.Saray'a "hayır" diyen Rhodolfo'nun iknası konusunda Başkan Fikret Orman'ın devreye gireceği de gelen bilgiler arasında.

CACERES İÇİN USTA'YA MESLEKTAŞLARINDAN UYARILAR GELDİ

Daha önce İtalyan takımlarının kendisini sağlık kontrolüne sokmak istedikleri için transferi gerçekleşmeyen Martin Caceres konusunda Trabzonspor'un da çekinceleri doğdu. Kendisi de doktor olan Muharrem Usta'ya yurt dışında yaşayan meslektaşlarından gelen, "en ince detayına kadar rapor almadan imza attırma. Sonra başın çok ağırır" sözleri etkili oldu. Trabzonspor yönetimi, İsviçre'ye gönderip sağlık kontrolüne sokmadan Caceres'e imza attırmama kararı aldı. Caceres ise bunu reddetti. Transfer şimdilik yattı.
 

Kaynak: Fotospor

Etiket: Trabzonspor haberleri, Rhodolfo Trabzonspor, son dakika haberleri


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