06 Ocak 2017, Cuma
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Bursasporlu futbolcular su üstünde şov yaptı

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren yeşil-beyazlı oyuncular, akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış altında antrenman yaptı. Sırıl sıklam olan oyuncuların antrenman sonunda su birikintisi üzerinde kaymaları neşeli anlar yaşattı.


06 Ocak 2017 19:58

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Side'de sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış altında antrenman yaptı. Sabah yapılan antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçirdikleri gerekçesiyle katılmayan Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş, akşamki antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Sağ alt adalesinde ağrı bulunan İsmail Konuk ise tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.

Futbolcular su üzerinde şov yaptı

Etkisini arttırarak sürdüren yağış altında zor anlar yaşan yeşil-beyazlı oyuncular, antrenman sonrasında ise su birikintileri üzerinde kayarak neşeli anlar yaşattı. Genç oyuncular Sinan Bakış ve Kubilay Kanatsızkuş ile tercüman Altuğ Günaydın'ın kayarak yaptığı şova daha sonra kaleciler de dahil oldu. Bursaspor, 7 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Etiket: Bursaspor


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