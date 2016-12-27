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Bursaspor'da Sane kendisine kulüp arıyor

Bursaspor, sezon başında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Stade Brest 29'dan transfer ettiği Senegalli stoper Vieux Yaya Sane ile yollarını ayırıyor.


27 Aralık 2016 19:29


Bursaspor, sezon başında Fransa 2. Ligi ekiplerinden Stade Brest 29'dan transfer ettiği Senegalli stoper Vieux Yaya Sane ile yollarını ayırıyor.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı öncesinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda takımda bazı oyuncularla yolların ayrılacağını söyledi.

Bu çerçevede ligin ilk yarısında takımda fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Sane'den takım bulmasını istediklerini anlatan Ay, "Sane, şu an için takımdan ayrıldı. Kendisiyle kulüp bulduktan sonra yollarımızı tamamen ayıracağız." dedi.

Yeşil-beyazlı takımın bu akşam yaptığı antrenmana çıkmayan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun bazı görüşmelerde bulunmak üzere Fransa'ya gittiği öğrenildi.

Bursaspor'da moraller bozuk

Öte yandan Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan Bursaspor, kupada oynayacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolcuların antrenmanda morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Mücadele sonrası aldığı istifa kararını sözlü olarak yönetime ileten Hamzaoğlu'nun istifasının kabul edilmediği açıklandı. Deneyimli çalıştırıcı ve yeşil-beyazlı futbolcuların akşam saatlerinde yapılan antrenmanda moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

4 oyuncu izinli

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra ise yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yapıldı. Dün oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. İzinli olan Pablo Batalla, Harun Tekin, Yonathan Del Valle ve Cristobal Jorquera antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan İsmail Konuk ve ağrıları olan Erdem Özgenç takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bilal Kısa büyük oranda sezonu kapattı

Dün oynanan Gençlerbilriği maçında sakatlanan Bilal Kısa'nın iç yan bağının koptuğu belirtilirken, büyük oranda sezonu da kapattığı öğrenildi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kaynak: A.A. - İHA

Etiket: bursaspor, hamza hamzaoğlu



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