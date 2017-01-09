09 Ocak 2017, Pazartesi
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Bursaspor’da Batalla kanlar içinde antrenmanı yarıda bıraktı

Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bursaspor’da, kaptan Pablo Martin Batalla’nın genç oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı ile çarpışarak yaşadığı sakatlık korkuttu. İki oyuncu da antrenmanı yarıda bıraktı.


09 Ocak 2017 14:16

Spor Toto Süper Lig’in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren yeşil-beyazlılar, sabah saatlerinde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı süren oyuncular takımdan ayrı olarak çalıştı.

Dün Skenderbeu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular, günü yenileme çalışması ile tamamlarken, diğer isimler ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanda genç oyuncu Berat Jonathan Ustabaşı ile Arjantinli yıldız Batalla’nın çarpışması korkuturken, her iki oyuncu da kanlar içinde yerde kaldı. Tedavisi yapılan iki oyuncu da çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Etiket: Bursaspor, Batalla


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