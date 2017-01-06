Bursaspor’a Premier Lig’den Nijeryalı forvet

06 Ocak 2017 18:33

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda dün Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler bir araya geldi. Antalya’da kamp yapılan otelde gerçekleşen görüşmede deneyimli çalıştırıcı, bir süredir izlenen Premier Lig ekiplerinden Watford’un 20 yaşındaki forveti Isaac Success’in alınması yönünde rapor verdi.İngiliz ekibine 15 milyon Euro’luk bonservis ücreti karşılığında Granada’dan transfer olan Nijeryalı golcünün kulübü oyuncuyu satmak istemezken, yeşil-beyazlı kulüp ise kiralama formülünü deniyor.

İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Success’in durumunun bir kaç gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.