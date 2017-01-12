12 Ocak 2017 19:52

Süper Lig'de ilk yarıyı 5. sırada tamamlayan Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Bursaspor ikinci yarının ilk maçında Timsah Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek. Son olarak Olcay Şahan ile kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer ikinci yarıya iyi başlamak için kazanmak istiyor. Ev sahibi Bursaspor ise ilk yarıda evinde sürdürdüğü üstünlüğü bu maçta da devam ettirmek amacında.

Bursaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yarın Timsah Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele Lig TV'den canlı yayınlanacak. İki ekip arasındaki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin ikinci devresi öncesi kadrosunu Joao Pereira, Emmanuel Mas, Carl Medjani, Olcay Şahan gibi oyuncularla güçlendiren bordo-mavililer, Bursaspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Slovak oyuncu Matus Bero’nun sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor muhtemel 11

Antalya’da yaptığı 10 günlük kampı tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Bursa’ya geçecek Karadeniz ekibinin, yarınki karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, Castillo ve N’Doye 11’i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Bursaspor 81. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinin açılışında yarın Bursa’da yapacakları maçla 81. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 80 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 120 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü. Karadeniz ekibi, deplasmanda iç sahaya oranla galip gelmekte zorlandı. 40 karşılaşmanın 14’ünü kazanan bordo-mavililer, 10 maçtan mağlubiyetle, 16 maçtan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Bordo-mavililer, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 galip geldi.