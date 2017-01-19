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Bursaspor, Stancu'ya imza attırdı

BURSASPOR Gençlerbirliği'nden transfer edip 2.5 yıllığına renklerine bağladığı Stancu'yla resmi sözleşme imzaladı.


19 Ocak 2017 17:15

Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Bursaspor’da transfer bitmez. Bursaspor her zaman taraftarına en saygın oyuncuları almak ister. Kariyeri yüksek oyuncuları almak ister. Transfer olsun diye transfer yapmaz. Ankaragücü’nden Onur’u, Sloven milli takımında forma giyen Boban’ı ve Stancu’yu aldık. Stancu’nun üst düzey futbolunun yanı sıra karakteri bizim için önemliydi. Ankara’da yaptığımız görüşmelerde Bursaspor’a gelmek için istekliydi. Kendisiyle 2,5 yıllık anlaşma gerçekleştirdik. Bursaspor’a ve Türk sporuna önemli hizmetler verecektir. Yüksek hedeflerimizi gerçekleştirmede bize yardımcı olacaktır. Transferin Bursaspor’a hayırlı olmasını diliyorum. 1-2 transferimiz daha olabilir. Biz yarın gideriz ama Bursaspor kalıcı. İki transfer daha yapma düşüncemiz yok. İnşallah iki transferi de gerçekleştireceğiz" dedi.

Stancu transferin detaylarını anlatan Ademoğlu, “Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’a teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladı. ‘Bursaspor’a oyuncu vermek ve almak çok güzel’ dedi. Bu transfer olmayacaktı. Bizim baskılarımızla yapıldı. Kendisi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Yarım sezon için 500 bin Euro, diğer seneler için yıllık 900 bin Euro olarak anlaştık" diye konuştu.

STANCU: BURSASPOR’DA OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK

İmza töreni öncesi konuşan Stancu, "Bursaspor’da olmak çok büyük bir mutluluk. Kariyerim için büyük adım attığımı düşünüyorum. Bursaspor büyük hedeflere oynayan bir takım. Her sezon 3’üncü, 4’üncü sıralara girmeye çalışıyor. Böyle bir kulübe gelmek büyük bir mutluluk. Bursaspor’un hedefinin büyük olması sorumluluğu da arttırıyor ama bu bende baskı oluşturmayacak. Daha çok başarma isteği oluşturacaktır. Bursaspor camiasına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de oynadığım takımlarda Bursaspor’a karşı hep zor maçlar oynadık. Hep iyi kadrolar kuran ve her sezon en iyi oyuncuları getirmeye çalışan bir Bursaspor imajı var. Burası büyük bir kulüp. Şimdi bana düşen şey bu onuru yaşamak ve Bursaspor’a performans olarak büyük bir takım olmasının hakkını vermek. Biliyorum ki Bursaspor taraftarı futbolu çok seviyor. 20-30 bin seyircinin stada geldiği günler oluyor. İşler iyi gitmediği zaman tepkilerini de dile getiriyorlar. Bizim için güzel günler yakın" ifadelerini kullandı.

'MAÇ YAPMAK İÇİN ÇOK AÇIM'

Uzun süren bir sakatlık dönemi geçirdiğini ifade eden Stancu, "6.5 haftadır sakatlıkla boğuşmuştum. Şu anda maç yapmak için çok açım. Bugün de ilk defa takımla çalışacağım. Yüzde 100 değilim ama eminim ki bir hafta, 10 gün içinde fiziksel olarak maç oynamaya hazır olacağıma inanıyorum" dedi.

Hamza Hamzaoğlu’nun kendisini arayarak birlikte çalışmak istediğini söylediğini belirten Rumen oyuncu, "Hamza hocayı kişisel olarak tanımıyorum. Ligimizin bilinen hocalarından birisi. Galatasaray’da da çalıştı. Burada da iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Telefonla konuştum ve beni defalarca izlediğini, benim gibi oyuncuyla çalışmak istediğini belirtti. Bu da bende buraya gelmem için mesafe katettirdi. Bursaspor’dan sadece Şamil’i tanıyorum, Orduspor’da birlikte oynamıştık" dedi.

Resmi imzaların atılmasının ardından Stancu, 30 numaralı yeni formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: DHA

Etiket: stancu



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