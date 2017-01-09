09 Ocak 2017, Pazartesi
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Bursaspor, Stancu ve Kouassi'yi kadrosuna katıyor

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Gençlerbirliği'den Stancu ve Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai'de forma giyen Kouassi ile büyük oranda anlaşma sağladıklarını söyledi.


09 Ocak 2017 14:02

Süper Lig'in ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüpte, transferde önemli gelişmeler yaşandı. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensupları ile sohbet eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, Gençlerbirliği'nde forma giyen Stancu ve Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyen Fildişili kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile büyük oranda anlaşma sağladıklarını ancak imzaların atılmadan transferi bitti olarak göremeyeceklerini söyledi.

Transfer için 2 milyon Euro bütçe ayırdıklarını dile getiren Başkan Ay, bu rakamın yarısından da feragat edebileceklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Etiket: Stancu, Kouassi, Bursaspor, Ali Ay


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