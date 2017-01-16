16 Ocak 2017, Pazartesi
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Bursaspor, Stancu transferi için Ankara’ya gidiyor

Bursasporlu yöneticiler, Gençlerbirliği’nin Rumen oyuncusu Bogdan Stancu'yu kadrosuna katmak için yarın Ankara’ya giderek başkent ekibiyle masaya oturacak.


16 Ocak 2017 14:33

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Rumen oyuncu Bogdan Stancu transferinde sona yaklaştı. Gençlerbirliği’nde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada kadroya dahil edilmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Bursaspor’a transfer olmayı istediğini ve tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi.

Bursaspor yönetimi Ankara’ya davet edildi

Başkent ekibi sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan tecrübeli oyuncu için 1 milyon Euro bonservis ücretinde diretirken, yeşil-beyazlılar ise 500 bin Euro teklif etti. Tarafların bir süredir telefonla yaptıkları görüşmenin ardından Gençlerbirliği yönetimi, Bursasporlu idarecileri Ankara’ya davet etti.

Yarın Ankara’ya gideceğiz

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Stancu’yu kadromuzda görmek istiyoruz. Gençlebirliği Kulübü ile bonservis ücreti konusunda bir süredir görüşüyorduk. Bizi davet ettiler ve yarın sabah Ankara’ya giderek masaya oturacağız. 500 bin Euro’luk teklifimizi sunduk. Transfer yarın netlik kazanacak” dedi.

Kaynak: İHA

Etiket: Bursaspor, Gençlerbirliği, Stancu


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