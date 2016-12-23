Bursaspor sakatlıklardan dertli

23 Aralık 2016 19:58

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, günü izinli olarak geçiriyor. Dün Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Aydınspor 1923’e 1-0 mağlup olan Timsah’ta, İsmail Konuk ve Merter Yüce’nin sakatlıkları can sıktı. 28 yaşındaki stoper İsmail Konuk’un Gençlebirliği maçında forma giyme ihtimalinin zor olduğu bildirilirken, Merter Yüce’nin ise sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

Gençlebirliği’ne karşı 6 oyuncu yok

Daha önceden sakatlıkları bulunan Tomas Sivok, Sane, Emre Taşdemir ve Şamil Çinaz’ın da Ankara ekibine karşı forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Ayrıca, Aydınspor 1923 maçının 44. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gören Josua John da cezalı duruma düştü. Hollandalı oyuncu, Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız veren Bursaspor, sakat oyuncuların fazlalığı sebebiyle defans mevkiine yöneldi. Yeşil-beyazlı yönetimin devre arasında kadrosuna 2 ya da 3 oyuncu takviyesi yapması bekleniyor.