29 Aralık 2016 18:34

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta müsabakasında sahasında Aydınspor 1923 ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor, 42. dakikada Sercan Yıldırım ile öne geçerken, Aydınspor 1923, 62. dakikada Berat Ali ile beraberliği yakaladı.

Aydınspor'da Ömer 36. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da grupta puanlarını 6'ya çıkardı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Sercan’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Faty’nin kafa vuruşunda Kubilay topa dokunamayınca kaleci son anda tokatladı.

27. dakikada Deniz’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sercan’ın şutunu Evren kurtardı.

36. dakikada sol korner çizgisi önünde Bünyamin’e sert müdahalede bulunan Ömer ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

42. dakikada Deniz’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sercan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

62. dakikada Vedat’ın sağ kanattan getirip ortaladığı topa iyi bir vuruş yapan Berat Ali, meşin yuvarlağı havalandırdı. 1-1

71. dakikada Kubilay’ın pasında ceza sahası içerisinde buluşan Sercan’ın şutunu kaleci kurtardı.

87. dakikada Sinan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Necid altı pas üzerinden boş kaleye topu üstten dışarıya gönderdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Murat Özcan xx, Alpaslan Dedeş xx, Gökmen Olgaç xx

Bursaspor: Mert Günok x, Mert Örnek xx, Ricardo Faty xx, Ertuğrul Ersoy xx, Bünyamin Kasal xx, Merter Yüce xx, Gökhan Berkay Yıldız xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 90 ?), Josua John x (Sinan Bakış dk. 64 xx), Deniz Yılmaz xx, Sercan Yıldırım x (Tomas Necid dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş xx

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit xx, Erdi Bakırcı xxx, İsmail Hacıhafızoğlu xxx, Ömer Karancı x, Mustafa Babaoğlu xx (Emre Çelik dk. 90 ?), Gürcan Gözüm xx (Veysi Sarsılmaz dk. 53 xx), Şamil Ünal xx, Oğuzhan Kayar xx (Haluk Türkeri dk. 87 xx), Vedat Budak xx, Serkan Özdemir xx, Berat Ali Genç xx

Goller: Sercan Yıldırım (dk. 42) (Bursaspor), Berat Ali Genç (dk. 63) (Aydınspor 1923)

Kırmızı kart: Ömer Karancı (dk. 36) (Aydınspor 1923)

Sarı kartlar: Vedat Budak, Erdi Bakırcı, Şamil Ünal (Aydınspor 1923)