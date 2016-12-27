29 Aralık 2016, Perşembe
> Bursaspor > Bursaspor Hamza Hamzaoğlu'nun istifasını kabul etmedi

Bursaspor Hamza Hamzaoğlu'nun istifasını kabul etmedi

Bursaspor, Gençlerbirliği maçının ardından istifa eden Hamza Hamzaoğlu'nun istifasını kabul edilmediğini açıkladı.


27 Aralık 2016 15:19


Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen ve taraftarın sert eleştirisine maruz kalan Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu isitifa etmişti. Ancak Bursaspor yönetimi, resmi siteden bir açıklama yaparak istifayı kabul etmediklerini açıkladı.

Bursaspor resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Bursasporluyum diyen herkesin ortak noktası Bursaspor sevgisi olsa da, görevlerimiz bize, sadece duygularımızla hareket etmeme sorumluluğunu da vermektedir.

Dolayısıyla bazen başarısız sonuçlar, bazen bu sonuçları ortaya çıkaran koşullar, kimi zaman da önyargılarımız, duygularımızı ön plana çıkarabilir ve anlık reaksiyonlarımız, camiamızın en hakiki ve ortak paydasından bizleri uzaklaştırabilir.

Bu durumda yöneten olarak bizim görevimiz, aklı selim içinde hareket etmektir.

Buradan hareketle, kamuoyumuzla paylaşmak istediğimiz hususlar şunlardır;

1-) Yönetim olarak bizler, camia adına kulübümüzü yönetmemize karşın, başta hoca ve oyuncu seçimi olmak üzere hemen her konuda, bazı kesimlerin kulübü yönetme hevesinde olmaları karşısında, kimseye bu fırsatı tanımayacağımızın bilinmesini istiyoruz.

2-) Bizler kulübümüzü mali açıdan düzlüğe çıkarmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak için mücadele ederken, sportif açıdan da başarısız sayılmayacağımız gerçeğinden hareketle, yönümüzü istikrara dönmüş bir anlayışa sahip olduğumuz için, Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu istifasını sözlü olarak vermiş olmasına karşın kabul etmiyor ve sezon sonunu kendisiyle birlikte getirmek hususunda son derece kararlı olduğumuzu camiamızla paylaşıyoruz.

3-) Başakşehir maçında başlayan ve son olarak Gençlerbirliği karşılaşmasında tekrar ortaya çıkan tepkilere karşılık, 3 milyonluk şehrimizin büyük bir bölümü tarafından istikrara dönük taleplerin giderek artması, bu konudaki kararlılığımıza güç katmaktadır.

4-) Armaya olan sevgi ve saygı, bu armayı göğsünde ve gönlünde taşıyan herkese asgari saygıyı gerektirmektedir. Bursaspor Camiası, kulübünü saha içinde ve dışında temsil eden hiçbir kişi ve unsura hakareti kabul edemez ve etmemelidir.

5-) Bursaspor'un geleceği ve itibarı dışında hiç bir hesabı olmayan Büyük Bursaspor Taraftarının, başka hesaplar peşinde olanlara hakettikleri cevabı vermeleri ve çatlak sesleri susturmaları Bursasporluluk sorumluluğunun gereğidir."

Kurtuluş mücadelemizde bizi içimizden vurmaya çalışanlarla, kulübün değil, kendi hırs, ego ve menfaatlerinin peşinden koşanlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Toto Kupası'nı müzesine götürdü

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntüleri!

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Mehmet Özbek, Rhodolfo için Çebi'den yardım istedi

Chedjou'nun oynamak istediği takım

Chedjou'nun oynamak istediği takım


Kaan Ayhan için rakam belli oldu
Kerim Frei yurtdışını istedi
Salih'in menajerinden Sampdoria açıklaması
Eto'o'nun Beşiktaş'tan ilginç istekleri var
Juventus gönderirse Galatasaray Benatia için teklif yapacak
Sneijder: Rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe değil

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Depay'ın şok görüntül...


EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? Fenerbahçe, Ben Arfa için ne kadar ödeyecek? - Fenerbahçe'nin transferini bitirmek için büyük uğraş verd...
Advocaat, Taison için devreye girdi Advocaat, Taison için devreye girdi - Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Taison'u arayan Dick Ad...
Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic Şenol Güneş'in istediği isim: Riad Bajic - Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimin Samuel E...
Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası Sport 1 kanalından Galatasaray iddiası - Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi ...
Salih Uçan'ın yeni takımı... Salih Uçan'ın yeni takımı... - Fenerbahçe'de beklentileri veremeyen Salih Uçan için sarı...
Fenerbahçe beş katını teklif etti Fenerbahçe beş katını teklif etti - Hatem Ben Arfa transferi için uğraş veren Fenerbahçe bir ...
Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi Babel'in menajerinden Galatasaray hamlesi - Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ryan Babel, mena...
Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti Hakan Şükür'ün Galatasaray mesajı şok etti - Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Şükür, sosyal medyadan ...
Alman basınından Podolski için flaş iddia Alman basınından Podolski için flaş iddia - Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın ...
''Fenerbahçe'den teklif aldı'' ''Fenerbahçe'den teklif aldı'' - Sven Göran Eriksson'un çalıştırdığı Çin 2. Ligi'nden Shen...