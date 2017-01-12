Bursaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

12 Ocak 2017 12:15

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

13 Ocak Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Bursaspor - Trabzonspor maçı Lig TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bursaspor - Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu'na karşı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Trabzonspor mücadelesinde iki takımın teknik direktörleri de öne geçmek için büyük bir taktik savaşı verecek. Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu 6. kez kozlarını paylaşacaklar.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına yol açan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise yenilenen kadrosuyla Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer politikasına yön veren Karadeniz ekibinde, ligin ikinci yarısında oynanacak olan ilk karşılaşma tecrübeli teknik adam için de büyük bir öneme sahip.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu kariyerleri boyunca ligde 5 kez karşı karşıya geldiler. İki teknik adamın birbirlerine karşı üstünlüğü bulunmazken, yarın oynanacak olan karşılaşmada öne geçmek için saha kenarında büyük bir taktik savaşı verecekler. Bugüne kadar farklı takımlarda karşılaştıkları 5 maçta iki teknik adam da birbirlerine karşı 2'şer galibiyet alırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldılar.

Yanal'ın Bursaspor karnesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar çalıştırdığı 7 takımla birlikte yeşil-beyazlı ekibin karşısına 23 resmi müsabakaya çıktı. Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarıyla birlikte söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Hamzaoğlu Trabzonspor'un belalısı

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bugüne kadar 3 farklı takımın başında Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor takımları başında Trabzonspor'a karşı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Hamzaoğlu’nun Trabzonspor’a şansı tutuyor

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı çıktığı 7 lig maçından 5’ini kazanmasını başardı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun bordo-mavili ekibe karşı performansı dikkat çekiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor’un başında toplamda 7 kez Trabzonspor’a karşı sahaya çıkarken, bu maçların 5’inden galibiyet ile ayrılmasını başardı. Bursaspor, geçtiğimiz sezon Hamza Hamzaoğlu idaresinde Bursa'da oynanan karşılaşmada bordo-mavilileri 4-2 mağlup etmişti.

Hamzaoğlu ve Yanal eşit

Ayrıca Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ligde 5 kez karşılaşırken, taraflar ikişer kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ersun Yanal ise yeşil-beyazlı takıma karşı çıktığı son 6 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor ile Bursaspor 81. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor 81. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısının açılış maçında Trabzonspor ile Bursaspor Timsah Arena'da karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 80 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 40 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 11 maçta ise Bursaspor galibiyete ulaştı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor attığı 120 gole karşılık kalesinde 63 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Bursaspor ile deplasmanda 40 karşılaşma oynayan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 54 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 4-2 kaybetmişti.

Trabzonspor, Bursa'da en son 2010-11'de kazandı

Trabzonspor Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez kazandı. 2010-11 sezonunda Jaja'nın golleriyle 2-0 kazanan Trabzonspor, diğer 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Deplasmanda 3 gol attı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda arzuladığı performansı sergileyemedi. Bordo-mavililer ligin ilk yarısında oynadığı 8 deplasman maçında 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Karadeniz ekibi bu sezon büyük bir sorun yaşadığı dış saha maçlarında 3 gol atarak deplasmanda en az gol atan takım oldu. Bordo-mavililer bu sezonun ilk yarısında elde ettiği 18 puanın 7'sini deplasmanda kazandı.

Timsah galibiyetle başlamak istiyor

Bursaspor, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında karşılaşacağı Trabzonspor’u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarının ilk maçında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan müsabakaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan Timsah’ta, sakatlıkları süren İsmail Konuk ve Emre Taşdemir ile sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Bilal Kısa mücadelede forma giyemeyecek.

Süper Lig’de 81. randevu

İki ekip yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig’de 81. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 80 müsabakada bordo-mavililer, 40 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 11 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Timsah evinde kaybetmiyor

Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 8 lig maçında yalnızca 2 mağlubiyet alırken, Timsah’ın rakibine karşı iç sahada aldığı sonuçlar da dikkat çekti. Bursaspor, Karadeniz ekibine karşı aldığı 11 galibiyetin 10’unu iç sahada alırken, son 10 maçta ise yalnızca 1 kez sahadan puansız ayrıldı.