Bursaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

10 Ocak 2017 21:16

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

13 Ocak Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Bursaspor - Trabzonspor maçı Lig TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bursaspor'da 5 sakat

Bursaspor'da İsmail Konuk, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın sakatlıkları bulunuyor. Kiralıktan dönen Advincula ise kadro dışı bırakıldı. Ayrıca takımda mutsuz olduğu belirtilen Necid'in de Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'da iki yeni transfer

Transfer için çalışmalarını sürdüren ve ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da önemli eksik bulunmuyor. Orta sahadan Matus Bero'nun sakatlığı bulunuyor. Serge Akakpo ülkesinin mili takımında. Mustafa Yumlu'nun ise durumu belirsiz.

Bunun yanında Trabzonspor'da Joao Pereira ve Emmanuel Mas takıma katılan isimler.

Bursaspor - Trabzonspor maçının biletleri hakkında bilgilendirme

Spor Toto Süper Lig 17.hafta karşılaşmasında 13 Ocak Cuma günü saat:20:00’da Timsah Arena’da oynanacak olan Bursaspor - Trabzonspor maçının biletleri 09.01.2017 Pazartesi günü saat 10:00 itibariyle satışa çıktı.

Bilet fiyatları ise şöyle;

VIP 1.BALKON: 400,00 TL

VIP 2.BALKON: 400,00 TL

BATI ALT TRİBÜN: 200,00 TL

DOĞU ALT TRİBÜN: 100,00 TL

DOĞU ÜST TRİBÜN: 90,00 TL

GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 50,00 TL

TOFAŞ TRİBÜNÜ : 50,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 65,00 TL

BİLGİLER;

- Biletler Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Bilet Gişeleri, www.passo.com.tr web sitesi, aktif satış noktaları ve N’Kolay satış noktalarından satılacaktır.

- N’Kolay Bursa satış noktaları www.nkolay.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

- Kart başına en fazla 5 adet bilet satılacak olup, kart sahibi dışındaki 4 adet bilet hakkı Passolig kart sahiplerine www.passo.com.tr adresinden gönderilmesi gerekmektedir.

- Müsabaka bilet satışları tüm passolig kartlara gerçekleştirilecektir.

-Engelli taraftarlarımız ve refakatçileri için ayrılmış olan tribün ve bölümlerin ücretsiz olarak yüklemesi 09.01.2017 Pazartesi günü saat 10:00 itibariyle başlayacak olup, müsabaka günü engelli yüklemesi yapılmayacaktır.

- Engelli vatandaşlarımız Passolig Kartı ve engelli kartları ile refakatçileri ise Passolig kartları ve refakatçi kartları ile Büyükşehir Belediyesi Stadyumu bilet gişelerine başvurmaları gerekmektedir.

- Passolig kart başvuru ve kart vizeleme işlemleri Passo.com.tr web sitesi üzerinden, Aktif Satış noktalarında, N'Kolay satış noktalarından ve Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ana bilet gişesinden yapılacaktır.