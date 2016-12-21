Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde VakıfBank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.
Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Bilal Çağlar, Koray Yılmazgil
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Özge Kırdar, Horvath, Ivana, Joyce, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Merve Tanıl, Bashnakova, Yaren Hatipoğlu)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke, Gözde Kırdar (Gizem Hatice Örge, Cansu Çetin, Kimberly)
Setler: 21-25, 20-25, 14-25
Süre: 72 dakika (24, 26, 22)